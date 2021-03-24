Астрахань, 24 марта 2021, 16:41 — REGNUM В Астраханской области 24 марта подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 225 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 371 человек.
Выздоровели более 27 тысяч пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 646 человек скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.