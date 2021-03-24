Москва, , 16:40 — REGNUM Повышение ключевой ставки Центрального банка РФ негативно влияет на кредитную и экономическую активность в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Повышение ключевой ставки негативно влияет на кредитную и экономическую активность в России. Это выльется в удорожание заемного финансирования, повышение стоимости кредитов, негативно отразится на российских предприятиях, многие из которых будут вынуждены прекратить свою деятельность в отсутствии доступного финансирования оборотных средств, — сказала Степанова. — Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России негативно скажется на экономическом росте, реальной потребительской активности населения, ослабит промышленное производство в России, валютный курс рубля».

Как пояснила экономист, спрос российских предприятий и семей на кредитное финансирование по мере роста ставок к концу 2021 года будет сокращаться.

«В этих условиях банки будут предлагать альтернативные условия кредитования, в том числе внедряя кредитные продукты с плавающей ставкой, привязанной к изменениям ключевой ставки, — уточнила Степанова. — Резких скачков ключевой ставки Банк России не допустит, потому не стоит ожидать резкого изменения кредитной политики банков. Но тренд на рост процентных ставок будет сохраняться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что доходность депозитов в России может вырасти в среднем на 0,5 процентных пункта в 2021 году.