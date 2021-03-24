Москва, , 16:43 — REGNUM В палату к телеведущей Лере Кудрявцевой ночью прокрался неизвестный мужчина в окровавленной одежде. Об этом она рассказала 24 марта в своём Instagram-аккаунте.

«Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке», — поделилась с подписчиками Кудрявцева. Телеведущая рассказала, что неизвестным мужчиной оказался пациент из соседней палаты, «сдёрнувший с себя катетер и шатающийся по отделению».

Ранее Лера Кудрявцева была госпитализирована в реанимационное отделение. Она была доставлена в медучреждение прямо с телевизионных съемок.

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