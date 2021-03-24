Москва, , 16:39 — REGNUM Сегодня, 24 марта, пресс-служба московского хоккейного «Спартака» сообщила об изменениях в руководстве команды.

Согласно сообщению в официальном твиттере «красно-белых», пост спортивного директора команды покинул Павел Ни-Ли.

«Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли по обоюдному соглашению сторон покидает клуб. Благодарим Павла Геннадьевича за работу и желаем успехов», — написано в сообщении.

Ранее в СМИ говорилось, что Ни-Ли на этом посту может заменить бывший спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.