Красноярск, , 16:38 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии региона Елены Вавиловой и её пособника. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в краевой прокуратуре.

Приговор вынес Центральный районный суд Красноярска. Вавилова и её пособник в зависимости от степени участия осуждены по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 5 ст. 33, ч 2 ст. 286 УК РФ («Пособничество в превышении должностных полномочий).

Установлено, что Вавилова незаконно предоставила подконтрольному министерству государственному предприятию Красноярского края «Красноярсклес» лесные насаждения на территории региона под видом обеспечения госнужд. Затем эти насаждения продали третьим лицам для заготовки древесины без заключения договоров аренды лесных участков. Вырученные деньги направили на финансирование текущей деятельности предприятия.

В результате действий Вавиловой при пособничестве врио директора госпредприятия из федеральной собственности выбыло более 69 тыс. куб. м леса, расположенного на землях лесного фонда РФ площадью около 450 га. Соответственно, население было ограничено в праве пользования указанными лесными ресурсами.

Суд назначил Вавиловой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также она на три года лишена права занимать определённые должности. Пособнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, уголовное дело против Вавиловой было возбуждено в сентябре 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу минздрава Омской области Ирину Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

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