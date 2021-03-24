24 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Петергоф, Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM В Нижнем парке государственного музея-заповедника «Петергоф», на самом берегу Финского залива, стоит любимый загородный дворец Петра I — «Монплезир» (фр. monplaisir — «моё удовольствие»), к которому примыкает корпус, построенный для супруги Петра III — Екатерины Алексеевны.

Екатерининский корпус ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Спустя более 260 лет этому зданию и его интерьерам вернули былой облик, а к концу мая 2021 года посетители смогут увидеть в отреставрированных помещениях экспонаты, два последних года выставлявшиеся в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве.

Желтое одноэтажное здание Екатерининского корпуса примыкает к галерее дворца с запада. Оно было построено при императрице Елизавете Петровне архитектором Растрелли в середине XVIII века. Дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов. В то же время к корпусу примыкал Деревянный флигель, использовавшийся как жилые покои.

ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

«Именно отсюда 28 июня 1762 года супруга императора Петра III великая княгиня Екатерина Алексеевна тайно отправилась в Петербург, где в результате дворцового переворота была провозглашена императрицей Екатериной II», — рассказала гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Директор ГМЗ Петергоф Елена Кальницкая Дарья Драй © ИА REGNUM Директор ГМЗ Петергоф Елена Кальницкая Дарья Драй © ИА REGNUM

В память об этом событии в 1890-х годах дворец и получил свое название — Екатерининский корпус. При императрице Екатерине II интерьеры дворца были переделаны архитектором Дж. Кваренги в классическом стиле. В оформлении комнат Кваренги использовал лепку и однотонную окраску стен, определившую в дальнейшем их название: Желтый зал, Зеленая приемная, Синяя гостиная.

Картина в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Интерьеры в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

«В первой трети XIX века, в правление императора Александра I, в залах появились гризайльные росписи в стиле ампир, выполненные живописцем Д. Б. Скотти. Тогда же во дворце обновили меблировку, в комнатах парадной анфилады в простенках между окнами повесили большие зеркала в рамах под белый французский лак с резьбой и позолотой», — пояснила глава ГМЗ.

Отреставрированные интерьеры в зале Екатерининского корпуса Дарья Драй © ИА REGNUM

Интерьеры в зале Екатерининского корпуса в ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM Интерьеры в зале Екатерининского корпуса в ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Интерьеры в зале Екатерининского корпуса в ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

В 1928 году в Екатерининском корпусе и Деревянном флигеле была создана музейная экспозиция эпохи Екатерины II и Александра I. В годы Великой Отечественной войны здание каменного корпуса сильно пострадало, а Деревянный флигель сгорел. Экспонаты, которые не успели эвакуировать перед войной, погибли, но значительная часть коллекции была сохранена, она и послужила основой при формировании новой экспозиции музея.

«В 2018 году в Екатерининском корпусе началась комплексная реставрация, первая с послевоенного времени», — отметила Елена Кальницкая.

Осмотр отреставрированнх интерьеров Дарья Драй © ИА REGNUM

Гобелен в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Гобелен в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Портрет Николая I в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставраторы с помощью старинных технологий и голубой глины решили проблему гидроизоляции здания. А при расчистке красочного слоя корпуса обнаружили исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века.

Отреставрированные интерьеры в зале Екатерининского корпуса Дарья Драй © ИА REGNUM

Отреставрированные интерьеры в зале Екатерининского корпуса Дарья Драй © ИА REGNUM

В интерьерах дворца специалисты отреставрировали монументальную живопись и лепку, изразцовые печи и камины, обновили исторический цвет стен. В одном из парадных интерьеров — в Западной приемной — удалось найти фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которая считалась утраченной во время Великой Отечественной войны — маску льва и шлем в окружении пальметт.

Демонстрация отреставрированного сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация отреставрированного сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация отреставрированного сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация отреставрированного сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM

Отреставрированный сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация отреставрированного сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза Дарья Драй © ИА REGNUM

«Во всех залах дворца проверили состояние черных полов и укрепили их, выполнив полную замену паркета с применением исторических пород дерева: дуб, дуб мореный и тик», — отметила в свою очередь заведующая сектором «Монплезирный комплекс» экспозиционной службы ГМЗ «Петергоф» Ирина Суворова.

ГМЗ Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящий момент в корпусе полным ходом идет обустройство залов к приему гостей. Уже 20 мая текущего года состоится открытие отреставрированного зала. К этому моменту специалистам ГМЗ предстоит принять более 700 экспонатов исторической коллекции, которые до 10 марта находились на выставке в московском музее-заповеднике «Царицыно».

Вид на Лахта-центр Дарья Драй © ИА REGNUM