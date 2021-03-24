Волгоград, , 16:37 — REGNUM Стратегические сельскохозяйственные задачи обсудили 24 марта на совете при губернаторе Волгоградской области по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Власти актуализировали основные моменты и обозначили прогнозные показатели, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Волгоградской области продолжат наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции — к 2030 году в результате реализации проекта по дополнительному обводнению реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы планируется увеличить общий объём со 166 млрд рублей до 250 млрд рублей.

«Достижение этих амбициозных показателей — наша общая задача, задача всех сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области, заинтересованных в стабильном и предсказуемом развитии отрасли. Серьёзное увеличение объёмов производства позволяет области не только удерживать рынки сбыта, расширять географию поставок, получать дополнительные доходы отрасли, но и сдерживать рост цен, сохранять их предсказуемыми», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

В регионе поставлена задача сохранить ежегодный объём господдержки АПК на уровне не менее 4,5 млрд рублей, продолжать развивать систему мелиорации, увеличить долю промышленно выращиваемых овощей до 1 млн тонн в 2025 году. Показатели по молоку в 2025 году должны составить 570 тысяч тонн, а в 2030 году уже 600 тысяч тонн. Волгоградским аграриям предстоит расширит мощности хранения сельхозпродукции до 350 тысяч тонн, а переработку — до 500 тысяч тонн с нынешних 331,7 тысячи тонн и 440 тысяч тонн соответственно.

Сельхозтоваропроизводители Волгоградской области в плановом порядке уже приступили к весенним полевым работам. В 2020 году в регионе собрано свыше пяти миллионов тонн зерна и 1,1 млн тонн масличных культур.