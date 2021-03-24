Москва, , 16:34 — REGNUM Доходность депозитов в России может вырасти в среднем на 0,5 процентных пункта в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала прогноз, согласно которому средние ставки по кредитам в РФ к концу 2021 года могут вырасти на 0,75−1 процентный пункт

«Ключевая ставка в случае дальнейшего роста напрямую повлияет на банковский процент по кредитам. В частности из-за желания банков повысить уровень процентной маржи на фоне падения доходов и достаточно высокой степени риска из-за отсутствия устойчивого тренда восстановления экономики, — сказала Степанова. — Спрос на кредиты также сейчас подстегивается ожиданиями инфляции и роста банковских ставок. Рост банковских кредитных ставок на 0,3−1 процентных пункта в 2021 году в зависимости от срочности вполне возможен».

Но, как подчеркнула Степанова, пока действует система государственного субсидирования процентной ставки коммерческим банкам, граждане не увидят серьезных изменений в стоимости кредитов.

«Динамика ключевой ставки, скорее всего, не отразится напрямую на ставках по депозитам, — также добавила она. — Большинство банков не испытывают нехватки денег, располагая разнообразными относительно дешевыми источниками фондирования. Рост ставок по вкладам будет отставать от роста кредитных ставок. В первую очередь будем наблюдать повышение процентного дохода по долгосрочным депозитам».

Таким образом, как пояснила экономист, доходность депозитов может вырасти в среднем на 0,5 процентных пункта в 2021 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что политика ЦБ РФ по повышению ключевой ставки не возвратит деньги населения на банковские вклады.

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