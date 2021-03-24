Стокгольм, , 16:32 — REGNUM Энтузиаст с ником KodaichiZero создал необычную модификацию для Valheim, которая позволит главному герою игры запускать противников в воздух ударом ноги. Об этом 24 марта сообщает издание PCGamer.

Небольших противников можно будет подкинуть в воздух ударом ноги, а более крупных монстров — лишь отбросить не некоторое расстояние. При этом сила «пинка» протагониста будет увеличиться с ростом навыка «бой без оружия» и от ношения лучшей брони.

Напомним, что Valheim — это популярный симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. Его релиз состоялся в феврале 2021 года.

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