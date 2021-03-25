Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Американская компания Intel Corp вложит $20 млрд в строительство новых заводов, чтобы решить проблему с дефицитом чипов. Об этом 24 марта сообщает The Wall Street journal.

Известно, что два завода построят в штате Аризона. Их строительство начнется уже в 2024 году.

Работу планируется расширить не только в США, но и в странах Европы.

Напомним, что за 2020 год акции Intel упали отчасти из-за задержек в производстве чипов.

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