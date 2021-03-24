Москва, , 16:31 — REGNUM В России идёт работа по переносу более сложных документов на бумажном носителе в электронный вид. Об этом 24 марта заявил заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Ковидный период показал, что можно заменить бумажные документы на цифровые копии и в принципе забыть о том, чтобы носить с собой все эти водительские удостоверения и так далее», — заявил Шадаев.

«Понятно, что сейчас с точки зрения видов документов сложные документы пока что рано ещё анонсировать, хотя работа по ним идёт», — отметил он.

Тем не менее, такие документы, как справки по результатам ПЦР-тестирования, подтверждения факта вакцинации, анкеты прибывающего, цифровые пропуска — благополучно работают в цифровом виде, на смартфоне в виде QR-кодов.

«Это показало, что полноценная замена бумажных документов возможна, и во многих случаях даже более безопасна и удобна», — подчеркнул министр.