Анкара, 24 марта 2021, 16:30 — REGNUM Пост председателя Партии справедливости и развития Турции вновь занял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт 24 марта TRT.
Сегодня, 24 марта, состоялось переизбрание на 7-м всеобщем съезде правящей партии в турецкой столице. Большинство депутатов поддержали кандидатуру Эрдогана.
Напомним, Эрдоган является основателем Партии справедливости и развития Турции: он учредил её в июле 2001 года. На первых в Турции прямых выборах президента в 2014 году он победил уже в качестве главы этой партии.