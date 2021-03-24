Волхов, Ленинградская область, , 16:28 — REGNUM Сотрудничество с одной из крупнейших компаний российской агрохимии стало фундаментом для реализации стратегии социально-экономического развития Волхова.

Инвестиции по плану

На волховском производственном комплексе ФосАгро состоялся запуск производства аммофоса мощностью 288,5 тыс. тонн в год. Тем самым был завершен первый этап ключевого инвестиционного проекта компании.

«Даже такие внешние обстоятельства как пандемия коронавирусной инфекции не смогли сбить нас с намеченного курса, — сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Все запланированные работы выполняются в срок».

Инвестпроект, с общим объемом вложений более 28 млрд рублей, будет завершен к 2023 году. В Волхове появится более 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. На месте старого завода, построенного в 1932 году, будет создан новый комплекс, позволяющий производить 880 тысяч тонн аммофоса (в том числе водорастворимого) в год. Волховское предприятие станет технологическим лидером отрасли на ближайшие несколько десятилетий.

«Выпуск первой опытно-промышленной партии нового для предприятия продукта — аммофоса — означает, что пройден самый важный этап в нашей большой работе, — заявил директор волховского филиала АО «Апатит» Алексей Иконников. — Мы не только модернизируем действующие и строим новые производства, мы переходим на наилучшие доступные технологии».

Запущенный комплекс по выпуску аммофоса состоит из трех объектов — производственного участка, склада жидкого аммиака на 490 тонн и склада готовой продукции вместимостью 15 тыс. тонн.

Уже построены три новых резервуара для хранения серной кислоты объемом 12 тыс. тонн и узел ее слива-налива из железнодорожного транспорта. На производстве фосфорной кислоты строятся узел выгрузки апатитового концентрата и отделение фильтрации с использованием трех ленточных вакуум-фильтров.

«Новые производственные объекты либо находятся в процессе пуско-наладки и опытной эксплуатации, либо в завершающей стадии модернизации и строительства», — поясняет директор по техническому развитию и капитальному строительству АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Владимира Давыденко.

На втором этапе инвестпроекта будет модернизирован и переведен на выпуск аммофоса участок №2 производства минеральных удобрений. В производстве фосфорной кислоты на экстракционном узле появится емкостной аппарат — «дозреватель», который позволит выйти на годовую мощность в 450 тыс. тонн Р 2 О 5 . Будет запущена вакуум-выпарная установка мощностью 200 тыс. т. Р 2 О 5 в год для получения упаренной фосфорной кислоты. Благодаря этому годовой объем производства удобрений (совокупно с уже запущенным участком) увеличится до 800 тыс. тонн.

Будет также введена в эксплуатация новая технологическая система по производству серной кислоты с годовой мощностью 800 тыс. тонн в год. Возводятся комплекс по утилизации тепла и выработке электроэнергии мощностью 32 МВт.

«Развитие волховского производственного комплекса создаст мультипликативный эффект для экономики Ленобласти, — считает Андрей Гурьев. — Дополнительные налоговые поступления в бюджет в течение в пяти лет после выхода завода на полную мощность составят более 3 млрд рублей».

Фундамент для стратегии развития города

«Волховское предприятие ФосАгро является одним из ведущих в Ленинградской области и стало надежным партнером в социально-экономическом развитии нашего района, — сказал на церемонии запуска производства аммофоса глава администрации Волховского района Алексей Брицун. — Партнером, который несет ответственность не только за ведение бизнеса, но и за своих сотрудников, жителей Волхова. Сотрудничество с ФосАгро — это некий фундамент, от которого наш город строит уже свою стратегию социально-экономического развития».

В своей деятельности «ФосАгро» уделяет одинаково большое значение развитию производственного потенциала своих активов и социальным проектам в городах присутствия. Принципы положенные в основу стратегии социальной ответственности «ФосАгро» почти 20 лет назад, когда компания только-только делала первые шаги, сформулировал заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев.

И придя в Волхов в 2012 году «ФосАгро» принесла в город весь комплекс своих благотворительных программ в сфере образования, здравоохранения, спорта, поддержки духовности.

Благодаря поддержке ФосАгро в Волхове уже пять лет действует региональное отделение Всероссийского проекта «Детям России Образование, Здоровье и Духовность» (ДРОЗД). В его спортивных секциях бесплатно занимается почти тысяча волховских детей. Юных спортсменов готовят по 12 видам спорта. В городе проводятся турниры на открытом воздухе в рамках проекта «Активное лето», который также реализует эта некоммерческая организация. Главная цель «ДРОЗДА» — как можно активнее развивать детишек, прививать им любовь к спорту, давать качественной образование.

Еще один социальный проект компании на волховской земле — «ФосАгро-классы» на базе 10-х и 11-х классов общеобразовательной школы №1. В 2019 году он был преобразован в проект «ФосАгро-школа». Ученики занимаются по комплексной профориентационной программе: углубленно изучают предметы, необходимые для поступления в технические вузы: математику, информатику, физику и химию. Выпускники продолжают обучение в ведущих технических вузах страны, а потом приходят на работу в ФосАгро.

К примеру, в январе этого года ФосАгро открыла современный центр лыжного спорта «Двугорье». Административное здание центра построено в стиле альпийского шале. Оно оборудовано раздевалками, медпунктом, кафе, пунктом проката лыж, котельной и комментаторской студией с панорамным видом на трассу. Общая площадь здания — 300 кв.м. Оно создано с соблюдением принципов безбарьерной среды, доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. В «Двугорье» была благоустроена территория и организована парковка, расчищены площадки для игры в футбол и волейбол. Общий объем инвестиций в создание центра превысил 26 млн. рублей. А название для объекта было выбрано самими волховчанами — путем голосования.

Совсем недавно здесь закрыли сезон массовым стартом на лыжах, в котором приняли участие более ста человек.

«Никогда городская лыжня не была местом притяжения такого количества спортсменов, — говорит директор муниципального бюджетного учреждения спорта «Волховский физкультурно-оздоровительный центр «Волхов» Дарья Прохорова. — Ее обновление стало настоящим перерождением. Уверена, что и после официального закрытия сезона люди продолжат кататься. После строительства нового корпуса «Двугорье» стало главным центром семейного отдыха. Это первое место в Волхове, где мы отдыхаем правильно, именно здесь прививается культура семейного отдыха».

В ближайших планах ФосАгро — обустройство в «Двугорье» асфальтовой лыже-роллерной трассы, которую можно будет использовать круглогодично.

При поддержке ФосАгро в Волхове построен соборе святого апостола Андрея Первозванного. С момента открытия в 2019 году храм стал духовным центром притяжения сотрудников предприятия и всех горожан.

22 марта этого года произошло знаковое событие в жизни собора — проведён молебен на освящение строительства духовно-просветительского центра — Дома причта. Священнослужители освятили первую часть сруба, фундамент на площадке уже готов. После схватывания бетона и гидроизоляции начнется сборка строения. В духовно-просветительском центре разместятся трапезная, кухня, пекарня, библиотека. В небольших кабинетах будет проводиться работа по духовно-нравственному, религиозному и патриотическому воспитанию детей, молодёжи и молодых семей.

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