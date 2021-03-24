Москва, , 16:27 — REGNUM В России уже отработана технология заполнения электронных форм при получении банковских услуг с помощью портала государственных услугОб этом 24 марта заявил заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«У нас сейчас реализована в рамках решения правительства технология, когда вы при заполнении электронной формы заявления на сайте банка, если вы авторизуетесь в этот момент на госуслугах, вы можете прямо автоматически проставить в это заявление все необходимые сведения, которые есть профиле госуслуг», — заявил Шадаев.

«Это очень удобно, потому что это снижает время заполнения гражданином формы на получение финансовых услуг, и с другой стороны банк получает эти сведения, подписанные электронной подписью ведомствами. Не надо им отдельно запрашивать эти данные», — указал он.

Количество таких случаев уже составило более 1,5 млн.

«Оказывается, что очень классно и удобно», — подчеркнул министр.