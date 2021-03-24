Нижний Новгород, , 16:26 — REGNUM Власти Нижегородской области продлили срок действия режима обязательной самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше до 31 марта, а для беременных женщин — до 30 апреля.

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С начала апреля изоляция для пожилых нижегородцев будет иметь только рекомендательный характер, поскольку связанная с коронавирусом санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе постепенно улучшается.

Также стало известно о том, что нижегородским работодателям, у которых трудятся пожилые граждане, будет рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционный режим работы.

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