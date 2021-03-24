Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM В Петербурге сделан первый шаг по созданию новой транспортной развязки, которая свяжет действующую платную магистраль «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) с Витебским проспектом и будущей Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД, ранее известна как «Восточный скоростной диаметр», ВСД). Фактически, тем самым начинается реализация амбициозного проекта ШМСД.

Как сообщает 24 марта телеканал «Санкт-Петербург», в присутствии губернатора города и других высоких гостей рабочие пробурили скважину для первой сваи будущей Витебской развязки на глубину почти 40 метров. Четыре таких сваи станут основанием для первой опоры развязки, с которой затем можно будет заехать на ШМСД. Это станет первым этапом в реализации проекта новой платной автодороги, которая свяжет Петербург с востоком Ленинградской области.

«Мы приступаем к масштабному проекту строительства Широтной магистрали скоростного движения. Этот проект очень значим не только для нашего города, но и для агломерации с Ленинградской областью», — заявил губернатор Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства в Петербурге ШМСД одобрили в Главгосэкспертизе. На строительство первого этапа из федерального бюджета обещали 10 млрд рублей: 3,4 км трассы от Витебского проспекта до ЗСД планируется построить до 2024 года. Общая протяженность трассы составит около 30 км, она обойдется более чем в 180 млрд рублей. Город рассчитывает получить от федерального центра примерно 57 млрд рублей.

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