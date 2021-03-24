Челябинск, , 16:21 — REGNUM В Челябинской области больше половины обращений граждан региональному Уполномоченному по правам человека касаются вопросов социального обеспечения. Об этом губернатору Алексею Текслеру заявила омбудсмен Юлия Сударенко, сообщает пресс-служба главы региона.

В 2020 году число таких обращений выросло на 28%. Это связано с появлением новых мер социальной поддержки населения.

Второе по численности место заняли обращения, касающиеся прав человека в административном и уголовном судопроизводстве и в работе правоохранительных органов. Впрочем, по сравнению с 2019 годом их число уменьшилось на 15%.

Число обращений по вопросам здравоохранения выросло на 15,5%. При этом количество жалоб, касающихся темы кредитования, снизилось на 28%, а обращений от обманутых дольщиков — на 85%.