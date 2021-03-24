Москва, , 16:34 — REGNUM Конкуренция будет способствовать сокращению рабочей недели в России с пяти до четырех дней. Об этом 24 марта заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не надо переживать, что завтра кто-то кого-то погонит палкой на четырехдневную рабочую неделю. Около 30% предприятий изъявили желание это сделать, а дальше будем законодательно это регулировать и подтягивать другие отрасли», — заявил парламентарий, не назвав источника данных.

По его мнению, переходить на четырехдневную неделю компании в России вынудит конкуренция. Перешедший на четыре рабочих дня организации получат конкурентное преимущество — люди захотят работать в них и эти компании смогут выбрать для себя наиболее компетентные кадры.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы назвал сроки перехода России на «четырёхдневку»