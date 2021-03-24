Луганск, , 16:18 — REGNUM Сотня противотанковых мин ТМ-62 установлена на выезде из населённого пункта Попасная, сообщили 24 марта в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Мины установлены как в поле, так и рядом с дорогой. В луганском ведомстве отметили, что украинские боевики таким образом подвергают опасности жизни мирных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 марта ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР, а именно — район села Лозовое.

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