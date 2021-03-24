Тюмень, , 16:18 — REGNUM В Тюменской области в рамках развития креативной индустрии создадут компьютерную игру «Тобол» на основе одноимённого фильма. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев в своём Instagram-аккаунте.

На встрече по созданию и развитию креативных кластеров в Тюменской области, с участием замгубернатора Алексея Райдера, директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич и продюсера фильма «Тобол» Олега Урушева, ещё было принято решение о создании сети 3D-школ, в которых будут обучать основам компьютерной графики и созданию анимации. Занятия для школьников будут организованы на базе IT-лабораторий. Их запуск состоится в сентябре 2021 года.

Кроме того, на совещании обсудили возможности развития киберспорта в регионе, а также новые форматы использования площадок Тюменского технопарка в IT-сфере.

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