Киев, , 16:21 — REGNUM На Украине процесс большой приватизации будет возобновлен продажей «Объединенной горно-химической компании» — одного из крупнейших производителей титана в мире.

Об этом заявил в интервью глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, материал сегодня, 24 марта, цитируют центральные украинские СМИ.

«Стартовая цена будет около 3−4 млрд гривен. Это компания экспортно ориентирована, ее продукцию покупают по всему миру, поэтому это хороший актив для иностранных инвесторов», — заявил Сенниченко.

Кроме того, отметил чиновник, в числе первых на приватизацию пойдет завод «Большевик» в Киеве, «от которого, по сути, осталась только территория», отель «Президент Отель» в центре Киева и шесть государственных облэнерго.

Сенниченко заявил, что главная цель большой приватизации — избавиться от нестратегических непрофильных активов, которые остались в стране в большом количестве. Он также подчеркнул, что Украина — последняя страна Европы, которая до сих пор не завершила приватизацию.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации был официально приостановлен из-за коронавируса, но в 2021 году правительство рассчитывает «заработать» таким образом 12 млрд грн в госбюджет. В январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что распродажа госактивов — это «необратимый процесс», что, по его мнению, ликвидность сегодня у инвесторов присутствует, «а объекты для приватизации в Украине чрезвычайно интересные».