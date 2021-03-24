Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM IX Санкт-Петербургский международный культурный форум планируется провести в очном формате 11−13 ноября 2021 года. Он будет посвящен теме культурных кодов новой реальности. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

В 2021 году программа форума будет представлена 14 тематическими секциями. В рамках дискуссионных площадок планируется обсудить успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии.

«Пандемия подвергла серьёзному испытанию нашу привычную жизнь. Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее. Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом», — сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Организаторами форума выступают правительство РФ, Минкультуры России и правительство Санкт-Петербурга.

«В прошлом году не проводился Санкт-Петербургский международный культурный форум. Но жизнь музеев, театров, библиотек не прекратилась. Она развернулась в интернет-пространстве. Осмысление этого уникального опыта на площадках форума может дать старт новым ярким проектам», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.