Москва, , 16:14 — REGNUM На четырехдневную рабочую неделю в России могут полностью перейти до 2030 года. Такой прогноз 24 марта сделал депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, этот процесс будет происходить постепенно. Причем сперва он должен носить добровольный характер — переходить на четырехдневную рабочую неделю первыми должны предприятия, которые сами хотят и готовы к этому.

«По идее вся страна должна перейти (на четырехдневную рабочую неделю — прим. ИА REGNUM) до конца этого десятилетия. Это мои оптимистические взгляды. Возможно, это растянется на более длительное время», — заявил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы предложил начать переход на «четырёхдневку» с женщин