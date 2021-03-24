Самара, , 16:27 — REGNUM Консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области обвинили в получении взятки в Самаре. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в январе прошлого года фигурант уголовного дела получил от бизнесмена 50 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он не должен был привлекать предпринимателя к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без лицензии.

«В апреле 2020 года обвиняемый необоснованно составил протоколы об административном правонарушении в отношении другого предпринимателя, воспрепятствуя его законной предпринимательской деятельности», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.