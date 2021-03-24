Москва, , 16:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене «предельного возрастного ценза» для назначаемых им чиновников.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Отметим, что законопроект был внесен в Госдуму главой государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до принятия закона Госдумой и одобрения его Совфедом был установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

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