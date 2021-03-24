Киев, , 16:06 — REGNUM Интеграция Украины в ЕС просто несовместима с покупками электричества в России и Белоруссии, в том числе, с построенной силами РФ БелАЭС, заявила 24 марта в эфире телевидения депутат Рады, глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Депутат призвала правительство и парламент «адекватно отреагировать» на призыв президента Литвы отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС.

«Если этого не будет сделано… это будет означать, что Украина, несмотря на свои лозунги, разворачивает свой корабль в сторону Российской Федерации, а не в сторону Европы и не в сторону наших стратегических партнеров, таких как Литва», — заявила она.

Климпуш-Цинцадзеотметила — пока что правительство и депутаты монобольшинства «не спешат исправить свою ошибку» и окончательно запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

«Если мы рассчитываем на своих друзей и если мы действительно планируем интегрироваться в ЕС, пора отказаться от этих поставок электроэнергии с российской белорусской АЭС и из России напрямую», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что 18 марта в ходе визита в Киев президент ЛитвыГитанас Науседа заявил, что Украина и Литва намерены координировать политику в области энергетики, и особенно действия в отношении атомной электростанции в Белоруссии. Инициатива была поддержана, хотя буквально в январе-февраля нынешнего года Украина осталась без запасов угля и смогла сбалансировать энергосистему только за счет покупки электроэнергии в Белоруссии и России.