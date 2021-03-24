Лос-Анджелес, США, , 16:15 — REGNUM Сегодня, 24 марта, стало известно о смерти американского актёра Джорджа Сигала. В социальной сети Twitter коллеги артиста почтили его память.

«Лично мой любимый фильм с участием Джорджа Сигала — The Hot Rock. Какая карьера. Какой славный человек, какая классная крутая кинозвезда 70-х. Покойся с миром», — написал в своём аккаунте актёр Бен Стиллер.

https://twitter.com/RedHourBen/status/1374542900630056960

«Очень жаль слышать о кончине Джорджа Сигала. Нам было так весело снимать комедию «Филин и кошечка». Пусть он покоится с миром», — поделилась с подписчиками певица Барбара Стрейзанд.

https://twitter.com/BarbraStreisand/status/1374617421588402176

«Сегодня мы потеряли легенду. Для меня большая честь быть частью удивительного наследия Джорджа Сигала. По чистой воле судьбы я выбрал идеального человека на роль Попса. Как и мой дед, Джордж в душе был ребенком с волшебной искрой. Я думаю, эти воспоминания говорят сами за себя», — прокомментировал продюсер и сценарист Адам Голдберг.

https://twitter.com/adamfgoldberg/status/1374522122647707648

ИА REGNUM напоминает, что Джордж Сигал — двукратный лауреат премии «Золотой Глобус». Популярность актеру принесла роль в комедии «С шиком» (1973 год), за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр».

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