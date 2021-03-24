Ростов-на-Дону, 24 марта 2021, 16:06 — REGNUM Ассистентка кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья Ростовского государственного медицинского университета Инна Богомолова покинула должность директора строящейся инфекционной больницы Ростова-на-Дону. На эту должность временно назначен Виталий Барков.
Известно, что новый руководитель в 1997 году закончил мехмат РГУ (ныне Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ), в 2006 году прошёл программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и стажировался в США.
Барков стал директором ООО «Бонелис». Деятельность компании связана с оптовой неспециализированной торговлей.
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