Рязань, , 16:14 — REGNUM Результаты деятельности правительства Рязанской области в 2020 году представил 24 марта депутатам облдумы губернатор Николай Любимов. Он также анонсировал кадровые изменения в команде, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, испытание пандемией коронавируса регион при поддержке федерального центра «прошёл достойно». В 2020 году Рязанская область заняла первое место в ЦФО по индексу производства сельхозпродукции, четвёртое в ЦФО по индексу промышленного производства, 18-е место в РФ и шестое в ЦФО по эффективности управления качеством образования. Кроме того, регион вошёл в ТОП-15 в России по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Что касается социальной сферы, то была открыта новая современная больница скорой медицинской помощи, начато строительство нового корпуса онкодиспансера, возведены 35 соцобъектов, 22 из которых уже открыли: это детские сады, школы, ФАПы, физкультурные комплексы и клубы. По программе поддержки местных инициатив обустроены 202 проекта.

«Социальная повестка может быть выполнена только при кардинальном улучшении системы управления. Сегодня это стало жизненной необходимостью: посмотрите на состояние дорог, неэффективную работу в сфере ЖКХ, нечищенные улицы, мусор во дворах, до сих пор не отрегулированную работу общественного транспорта. Примеры можно продолжать. Жители региона совершенно справедливо предъявляют нам претензии. Качество управления и качество жизни людей становится связанным напрямую. Каждая нерешённая проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за своё действие либо бездействие придётся отвечать! Не стоит удивляться последующим кадровым решениям», — подчеркнул губернатор.

В ближайшее время с отчётами о своей деятельности по профильным блокам доложат заместители председателя правительства Рязанской области.