Челябинск, 24 марта 2021, 16:04 — REGNUM Вода в реке Миасс на территории Челябинска стала зелёной. Это заметили пользователи соцсетей.
Воду необычного цвета обнаружили сразу нескольких территорий города. «Тархун» — шутили граждане.
Как пишет 74.ru, причиной окрашивания реки мог стать уранин. Об этом заявил журналистам замминистра экологии области Виталий Безруков. Чиновник подчеркнул, что этот краситель безвреден для окружающей среды и человека. С помощью него обычно ищут утечки. Также его используют в подкрашивании шампуней и т.д.