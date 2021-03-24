Калуга, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 24 марта, состоялось заседание Городской думы Калуги. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил коллег с победой, которую одержала дума в региональном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа. «Это общая заслуга депутатского корпуса и сотрудников аппарата, результат нашей слаженной конструктивной работы», — подчеркнул глава городского самоуправления.

Заседание Городской думы Калуги 24.03.21 Пресс-служба Городской думы Калуги

Молодёжная палата при Городской думе также отличилась, заняв первое место в конкурсе на лучшую организацию деятельности молодёжных советов муниципальных образований Калужской области. Депутат Константин Сотсков был отмечен благодарственным письмом за помощь калужскому отделению общества «Красный Крест».

«Благодарю депутатов за многолетнее содействие нашей организации, особенно ценное в период пандемии. Средства индивидуальной защиты, медицинские товары, помощь с транспортом — всё это мы получили благодаря поддержке депутатского корпуса, городских и областных властей», — подчеркнула председатель калужского отделения общества «Красный Крест» Лариса Пахомова.

Также Лариса Пахомова вручила награды медикам — нагрудные знаки Даши Севастопольской. Нагрудный знак учрежден в честь первой сестры милосердия, оказывавшей помощь и уход за ранеными бойцами во время Крымской войны 1854−1856 гг. Нагрудным знаком Даши Севастопольской награждаются члены Красного Креста, медицинские и социальные работники за многолетний труд и высокие показатели в оказании медицинской и социальной помощи уязвимым слоям населения, за милосердие, помощь и заботу о пациентах.

Заседание Городской думы Калуги 24.03.21 Пресс-служба Городской думы Калуги

Глава Калуги поздравил депутатов Марину Ставискую и Татьяну Коняхину, отмеченных нагрудными знаками Общероссийского конгресса муниципальных образований «За заслуги в развитии местного самоуправления в РФ». «Это достойная оценка многолетней работы и того вклада, который Марина Владимировна и Татьяна Ивановна внесли в развитие местного и территориального общественного самоуправления», — добавил Юрий Моисеев.

Депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличивается на 53 миллиона рублей за счёт безвозмездных поступлений. Также производится перераспределение средств. 43 миллиона рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Детский сад на 350 мест на улице Братьев Луканиных». 26 миллионов рублей выделяется на реконструкцию улицы Веры Андриановой. Дополнительные средства выделяются на предоставление социальных выплат, реализацию инициативных проектов, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусств и поддержку социально ориентированных НКО.

День городского праздника выпускников было решено провести 26 июня 2021 года. Торжественное движение выпускников пройдёт по маршруту: площадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, площадь Старый Торг, улица Баженова, Городской парк культуры и отдыха. «При организации торжеств будут учтены все предложения депутатского корпуса, — отметил Юрий Моисеев. — В прошлом году для выпускников была подготовлена интересная, насыщенная программа, праздник понравился и детям и родителям».

Заседание Городской думы Калуги 24.03.21 Пресс-служба Городской думы Калуги

Депутаты приняли решение провести в 2021 году городской журналистский конкурс «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги», утвердили размер денежных призов и состав экспертного совета по организации и проведению конкурса. Размер денежного приза в основной номинации составит 25 тысяч рублей, в специальной номинации — 15 тысяч рублей.

Также парламентарии внесли изменения в программу приватизации муниципального имущества и схему размещения нестационарных торговых объектов, изменили границы территории ТОС «Сквер Мира», приняли решение о занесении граждан на Доску почёта и согласовали сделки МУП «Калугатеплосеть».

Депутаты обсудили вопросы раздельного сбора мусора, вывоза и переработки отходов. За 2020 год в Калуге собрано и вывезено 163 тысячи тонн твердых коммунальных отходов. Калужский региональный экологический оператор для вывоза отходов располагает 105 единицами техники: мусоровозами, бункеровозами, самосвалами, тракторами и погрузчиками. Перед отправкой на полигоны, все собранные отходы направляются на мусоросортировочные комплексы. В Калуге действует два таких комплекса: ООО «Калужский завод по производству альтернативного вида топлива» и ООО «Прогресс — транспортные технологии».

«Согласно поручению правительства 42% россиян должны получить доступ к раздельному сбору мусора до конца года. Соответствующая задача поставлена и губернатором Калужской области, — отметил первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов. — В то же время в Калуге ещё недостаточно контейнеров для раздельного сбора отходов, да и те, что есть, порой находятся не в лучшем состоянии: перевёрнуты или деформированы».

Как сообщил директор ГП КРЭО Дмитрий Козаков, в настоящее время на территории города расположено 896 контейнерных площадок и 3 051 контейнер различного типа, в том числе 236 контейнеров для раздельного сбора отходов, 143 заглублённых контейнера и 72 бункера. Состояние контейнерных площадок контролируется, в том числе с помощью автоматизированной системы «АИС-отходы», принято решение с 1 апреля вывозить отходы из контейнеров раздельного сбора ежедневно. Также будут приняты меры по приведению контейнеров в надлежащее состояние. Для установки на территории Калужской области закуплено порядка 1500 тысяч новых контейнеров раздельного сбора. В Калуге установка раздельных контейнеров будет производиться по обращениям жителей и Городской управы.

Заседание Городской думы Калуги 24.03.21 Пресс-служба Городской думы Калуги

Депутат Карп Диденко сообщил, что практически еженедельно от жителей поступают обращения с просьбой установить контейнеры закрытого типа: из открытых контейнеров мусор разносится ветром.

По словам Дмитрия Козакова, в этом году предприятию выделена субсидия на закупку 250 контейнеров закрытого типа, согласовано 80 площадок для их размещения. Депутат Андрей Линков обратил внимание руководства ГП КРЭО на проблему улицы Терепецкой: на улице, где расположено порядка 35 частных домов, нет ни одного контейнера, нет и мест для их установки, ближайшая контейнерная площадка находится в двух километрах. Директор КРЭО предложил организовать вывоз мусора с улицы Терепецкой бестарным способом.

«Улица Тарутинская — единственная в Калуге, где мусор вывозится бестарным способом, на ней нет ни одного контейнера, выглядит улица порой настолько неприглядно, что возникают сомнения, живём ли в XXI веке, — рассказал депутат Михаил Васильев. — Необходимо вывозить мусор с улицы чаще, чем два раза в неделю, а также запланировать строительство контейнерных площадок».

Дмитрий Козаков в свою очередь обратился к депутатам с предложением предусмотреть в бюджете на 2022 год средства на транспортировку и утилизацию отходов после проведения весенних субботников. Отмечалось, что остро стоит вопрос установки контейнеров в деревнях Большая Каменка, Уварово, Матюнино, Лобаново, Аргуново, Марьино, Макаровка, Новосёлки, Малая Каменка, Николо-Лапиносово и Калашников хутор. В связи с отсутствием оборудованных мест сбора отходов, разместить контейнеры там пока невозможно.

Серьёзной проблемой является и значительная просроченная задолженность перед предприятием. Юридические лица должны ГП КРЭО 94,5 млн. рублей, физические лица — 265 миллионов рублей.

«Работа по сбору и вывозу отходов должна быть чётко отрегулирована, нужен прозрачный и понятный механизм работы всех задействованных структур, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Здесь необходимо тесное сотрудничество муниципалитета и регионального экологического оператора». Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.

Директор Калужского завода по производству альтернативного вида топлива Вадим Усенко рассказал депутатам о технологии переработки отходов. В настоящее время на заводе перерабатывается основной объём отходов, собранных в Калуге. 53% поступающих отходов не подлежат переработке, это пищевые органические отходы, крупные габаритные отходы от ремонта жилья, смет с территорий и прочие отходы. Поступающие на КЗПАТ отходы проходят несколько стадий ручной и автоматической сортировки. На первой стадии вручную отбираются крупные фракции: ящики, бутылки, полиэтиленовая плёнка и картон. На второй стадии отходы проходят автоматическую сепарацию во вращающихся барабанах диаметром 2,5 метра, имеющих круглые отверстия диаметром 6 см., через них отсеиваются пищевые отходы и с помощью конвейеров отводятся и сбрасываются в бункера для захоронения. На третьей стадии вручную сортировщиками отбираются пластиковые отходы, бумага, алюминиевые банки. В 2020 году было отобрано 850 тонн пластиковых бутылок — 22 миллиона штук. На четвёртой стадии оставшиеся отходы проходят автоматическую магнитную сепарацию с отбором жестяных банок и других чёрных металлов. На пятой стадии отходы подвергаются измельчению на шредере и воздушной сепарации, где окончательно отделяются фракции не пригодные для использования в качестве компонентов альтернативного топлива (камни, металл, оставшиеся пищевые отходы). Пройдя все стадии сортировки, отходы в качестве компонентов альтернативного топлива по перегрузочному конвейеру поступают на участок утилизации и на специальном шредере измельчаются до фракции 0−3-7 см., в результате получается альтернативное топливо (RDF), которое в дальнейшем используется на цементном заводе компании «Лафарж Холсим Рус». Топливо используется как альтернатива природного газа, при его сжигании отсутствуют вредные выбросы в атмосферу и отходы. В 2020 году заводом произведено 25 тысяч тонн альтернативного топлива (RDF) — 15% от общего количества поступивших на завод твёрдых коммунальных отходов. На профильные предприятия для переработки отправляется пластик, стекло, металл, картон и полимеры.

Первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов поинтересовался планами предприятия по организации пунктов сбора стекоотары и установке фандоматов — аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Пока таких планов у руководства завода нет, в том числе в связи с тем, что в России фандоматы не производятся.