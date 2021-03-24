Москва, , 16:02 — REGNUM Рубль пытается восстановить часть потерянного в парах с иностранными валютами, но внешний фон работает против, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«На Московской бирже «россиянин» сегодня падал в первой половине дня, сейчас стабилизировался, но о полномасштабном восстановлении речи пока не идет.

Доллар к середине дня стоит 76,06 руб., его возвращение в диапазон 75−77 руб. вполне логично и продуктивно.

В конце концов, сильная национальная валюта существенно замедляет процессы восстановления экономики, а в России и так это идет не слишком быстро. Евро торгуется по 89,94 руб. и может оставаться в коридоре 89−91 руб.

Внешний фон не располагает к риску, в нефти все еще очень высокая волатильность и инвесторы ищут опору. В комплексе это создает для рубля довольно выраженное давление», — считает эксперт.

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