Калуга, , 16:42 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в даче взятки сотруднику федеральной службы безопасности, сообщили 24 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 2 октября 2020 года сотрудники федеральной службы безопасности обнаружили около 18 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии, учредителем которой является иностранный гражданин. Его сотрудники находились на территории Российской Федерации нелегально. Обвиняемый предложил сотруднику ФСБ взятку за непривлечение к административной ответственности за выявленные правонарушения. О поступившем коррупционном предложении сотрудник заранее сообщил руководству, и передача денег происходила под контролем правоохранителей. 7 октября 2020 года в Калуге при передаче взятки в размере одного миллиона рублей взяткодатель был задержан с поличным и помещён под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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