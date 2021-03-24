Москва, , 16:00 — REGNUM На валютных рынках по парам доллар-рубль и рубль-евро наблюдалось несколько нервных движений, заявил корреспонденту преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Курс доллара пробил важный уровень сопротивления 76,30, едва не достигнув отметки 77 рублей за денежную единицу США. Этому чисто спекулятивному выносу доллара за линию сопротивления предшествовал столь же недолгий прокол ниже уровня 73 на прошлой неделе.

С достигнутых высот американскую валюту игроки рынка очень быстро вернули в уже сложившиеся границы, определяемые новостным фоном и ценами на нефть. Текущая же динамика доллара, носящая среднесрочный характер, продолжается в достаточно широком диапазоне от 73 до 76,3 рубля за американскую валюту.

Сложившийся коридор вобрал в себя все негативные ожидания: гипотезы относительно новых санкции со стороны администрации США против России, отток инвесторов из рисковых активов и возросшую доходность американских казначейских облигаций.

Хотя популярность долларовых инвестиций несомненно выросла, что определило недоразмещение последнего выпуска ОФЗ, дальнейшее ослабление рубля в краткосрочной перспективе может быть спровоцировано либо новыми очень жесткими санкциями против нашей страны (например, ограничения на покупку российского госдолга), либо существенным снижением цен на нефть.

На сегодняшний же день рост нефтяных котировок помог закрепить боковое движение в паре доллар-рубль.

Евро, подобно доллару, также продемонстрировало недолгий отскок, вернувшись в пологий нисходящий среднесрочный коридор относительно рубля. Взаимодействие евро-рубль не столь определено.

Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в Еврозоне. Однако в случае возрастания недоверия к российским активам, на фоне введения новых санкций возможен слом нисходящего тренда.

Весь возможный на сегодняшний день негатив, связанный с введением санкций против России, отыгран валютным рынком и его дальнейшая динамика будет определяться уровнем давления на РФ со стороны администрации США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта на торгах Московской биржи доллар поднимался к годовым максимумам около 77 рублей. Курс евро превысил 91 рубль.

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