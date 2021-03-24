Красногорск, , 16:02 — REGNUM В течение двух лет в Подмосковье планируется расселить около 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом 24 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

С начала 2021 года в регионе ключи от квартир получили свыше 4 тыс. обманутых участников долевого строительства. Всего же до конца года жильём планируется обеспечить 20 тыс. дольщиков.

«Вообще количество дольщиков было 108 тыс. Сейчас сталось порядка 40 (тыс. — ред.) Но под все 40 тыс. у нас есть план, который позволит выдать ключи в этом и в следующем году. То есть задача дать всем возможность ремонтировать свои квартиры, проживать уже до 2023 года», — заявил глава региона.

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