Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Никакие законы не смогут запретить экс-президенту Грузии, главе комитета по реформам на Украине Михаилу Саакашвили влиять на политические процессы в Грузии. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 24 марта сказал журналистам депутат грузинского парламента от партии «Граждане» Леван Иоселиани.

«Мы должны понимать реальную ситуацию. Михаил Саакашвили — политическая фигура, влияющая на политику Грузии. Никакими запретами или изменениями в законодательстве этого не изменить», — сказал Иоселиани.

Он добавил, что исправить эту ситуацию не получится, пока в Грузии есть сторонники Саакашвили, которые в него верят. А запретить экс-президенту обращаться к грузинским гражданам невозможно.

Напомним, накануне Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала заявление после анализа разработанного в Грузии законопроекта о внесении поправок в закон «О политических объединениях граждан». Поправки предполагают лишения права участвовать выборах партии, в которых лидером является иностранный гражданин. В Венецианской комиссии выступили против такой инициативы.

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