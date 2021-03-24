Брюссель, , 15:58 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают подход Североатлантического альянса к России. Об этом сегодня, 24 марта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«США по-прежнему поддерживают двусторонний подход НАТО к России через усиление нашего сдерживания и обороны, в том числе с помощью боеспособных военнослужащих в восточной части нашего альянса», — написал госсекретарь в Twitter

https://twitter.com/SecBlinken/status/1374678882650054656

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Брюсселе стартовал двухдневный саммит стран Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел. Обсуждается концепция «НАТО-2030».

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По прибытии на встречу глав МИД стран НАТО государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты собираются возобновить и оживить партнёрство с союзниками по Североатлантическому альянсу. Он подчеркнул, что прибыл на данную встречу для того, чтобы от имени США выразить их сильную приверженность союзникам по альянсу.