Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил разрешить для горожан экскурсии в башню с часами в здании горадминистрации. Об этом глава сообщил в Instagram.

Орлов вывесил голосование, в котором могут принять участие любой пользователь социальной сети.

«Может быть пришло время для того, чтобы открыть башню с часами для горожан и проводить туда экскурсии?» — написал градоначальник.

Ранее доступ в мэрии для горожан ограничили.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга ушёл в недельный отпуск.

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