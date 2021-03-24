Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:02 — REGNUM Законодательное собрание Ленинградской области предоставило городу Гатчине статус столицы Ленинградской области. Об этом 24 марта было объявлено на очередном заседании областного парламента.

Здание правительства Ленинградской области в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутаты Законодательного собрания проголосовали за признание столицей региона города Гатчина — ныне это районный центр Гатчинского района. Теперь для окончательного официального утверждения столичного статуса осталось дождаться подписи под документом губернатора Александра Дрозденко.

Соответствующие изменения будут внесены в Устав Ленинградской области.

«Законопроектом предлагается определить, что местом размещения органов государственной власти Ленинградской области является не только город Санкт-Петербург, но и город Гатчина Ленинградской области», — уточнили в Законодательном собрании.

Напомним, предложение о присвоении Гатчине столичного статуса было обнародовано главой региона в 2020 году. Планировалось, что все сотрудники правительства и администрации Ленобласти постепенно полностью переберутся из центра Санкт-Петербурга в Гатчину к 2022 году.

Читайте также: Между столицей Ленобласти и Петербургом запустят скоростной поезд

Однако в областной администрации спустя время отметили, что не хотят быстрого переезда, поскольку многие сотрудники органов власти живут в Петербурге. Поэтому, помимо подготовки зданий под размещение чиновников, в области хотят пустить скоростной поезд до Гатчины.

Читайте ранее в этом сюжете: Гатчина станет столицей Ленобласти не раньше февраля 2021 года