Заксобрание Ленобласти объявило Гатчину столицей региона
Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области предоставило городу Гатчине статус столицы Ленинградской области. Об этом 24 марта было объявлено на очередном заседании областного парламента.
Депутаты Законодательного собрания проголосовали за признание столицей региона города Гатчина — ныне это районный центр Гатчинского района. Теперь для окончательного официального утверждения столичного статуса осталось дождаться подписи под документом губернатора Александра Дрозденко.
Соответствующие изменения будут внесены в Устав Ленинградской области.
«Законопроектом предлагается определить, что местом размещения органов государственной власти Ленинградской области является не только город Санкт-Петербург, но и город Гатчина Ленинградской области», — уточнили в Законодательном собрании.
Напомним, предложение о присвоении Гатчине столичного статуса было обнародовано главой региона в 2020 году. Планировалось, что все сотрудники правительства и администрации Ленобласти постепенно полностью переберутся из центра Санкт-Петербурга в Гатчину к 2022 году.
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Однако в областной администрации спустя время отметили, что не хотят быстрого переезда, поскольку многие сотрудники органов власти живут в Петербурге. Поэтому, помимо подготовки зданий под размещение чиновников в области хотят пустить скоростной поезд до Гатчины.