Душанбе, , 15:56 — REGNUM Таджикистанский атлет-молотометатель Дильшод Назаров дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщили на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации спортсмена начинается с 24 сентября 2019 года. Назаров сможет восстановить участие в международных соревнованиях с октября 2021 года.

Атлет наказан после перепроверки допинг-проб, сданных во время чемпионата мира 2011 года. Все достижения спортсмена аннулированы с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года.

Отметим, Дильшод Назаров является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, на счету атлета серебро чемпионата мира 2015 года.