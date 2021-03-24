Брюссель, , 16:01 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) осуществил наиболее крупное усиление коллективной обороны «в ответ на действия России». Об этом 24 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне», — сказал он.

Кроме того, генсек НАТО уточнил, что альянс намерен продолжать работать с Евросоюзом и партнерами альянса для того, «чтобы быть уверенными, что мы вместе отвечаем на действия России».

«Союзники согласны, что мы должны продолжать следовать и адаптировать концепцию сдерживания и обороны. Наш комбинированный подход сочетает твердое сдерживание и оборону с открытостью к диалогу», — добавил Столтенберг.

Также он указал, что союзники по альянсу продолжают быть привержены намерению усиливать контроль над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет оперативно реагировать на «увеличение ракетной угрозы со стороны России», а также отвечать на расширение военного могущества РФ от Кавказа до Арктики.