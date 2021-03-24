Воронеж, , 15:54 — REGNUM Бывшего срочника Антона Макарова, совершившего нападение на сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже в ноябре 2020 года, отправят на принудительное лечение.

Макаров не прошёл первую психиатрическую экспертизу, перед проведением второй он должен пройти лечение. По данным РИА «Воронеж», Макарова готовы принять в КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» в поселке Орловка Хохольского района.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаров обвиняется в убийстве трёх человек. Как полагает следствие, ранним утром 9 ноября на призывник напал с топором на майора и смертельно ранил его, а затем застрелил двух и ранил ещё одного сослуживца. Затем он скрылся с места происшествия, был задержан спустя несколько часов. От показаний Макаров отказался.