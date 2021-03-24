Москва, , 15:53 — REGNUM В Минобрнауки пока что не рассматривают возможность экспорта российской вакцины от COVID-19 «КовиВак», разработанной специалистами Научного центра им. М. П. Чумакова РАН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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«Мы такую возможность [экспорта] пока не рассматриваем. Мы считаем более приоритетной задачу обеспечения вакциной жителей нашей страны», — сказал Фальков.

По его словам, внутри страны существует большая потребность в вакцинах, и в ближайшее время задача специалистов — «как можно больше произвести с тем, чтобы удовлетворить спрос внутри страны».

По его словам, данная задача является для представителей ведомства «приоритетной, основной и главной», и как только она будет решена, специалисты будут размышлять относительно экспортного потенциала: «Пока такой задачи нет».