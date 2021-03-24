Самара, , 15:59 — REGNUM 60 человек, в том числе четыре ребенка, погибли в 2021 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщается, что свыше 600 человек, в том числе 58 детей, получили травмы. При этом наиболее серьезными причинами ДТП явились несоблюдение дистанции и скоростного режима, выезды на полосы встречного движения, нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части, невнимательность водителей за рулем, а также непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Отмечается, что в Самарской области в 2021 году инспекторы ГИБДД выявили свыше 20 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе более 500 фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии, а более 2300 нарушений ПДД допустили пешеходы.

При этом к факторам, которые часто приводят к дорожно-транспортным происшествиям в регионе относятся усталость водителя, отвлечение его на мобильный телефон, отвлечение водителя от управления транспортным средством (регулировка зеркал, настройка магнитолы, радио), нахождение только одной руки на руле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Самарской области столкнулись два грузовика.