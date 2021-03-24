Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев в очередной раз получил выговор от донского губернатора Василия Голубева. На этот раз за то, что во время заседания оргкомитета по проведению на Дону в 2021 году Года первичной медико-санитарной помощи отвлёкся на телефонный звонок.

Как пояснил глава ведомства, извинившись перед главой региона, ему поступила информация по одному из важнейших вопросов на сегодняшний день — вакцинации в Ростовской области. Однако этот ответ губернатора не удовлетворил. Голубев обрушился с критикой на Кобзева и попросил придерживаться элементарных правил поведения членов донского правительства.

ИА REGNUM сообщало, что ранее Юрий Кобзев уже получал в свой адрес выговор от губернатора. При этом бывший депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» возглавляет донской минздрав только с конца декабря 2020 года.