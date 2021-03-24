Москва, , 15:48 — REGNUM Стремительное ослабление рубля в последние дни связано как с общим ухудшением настроений на глобальных рынках, так и с ростом санкционных рисков непосредственно для России, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Так, в Европе было официально объявлено о третьей волне пандемии, в результате чего ряд стран ужесточили или продлили карантинные меры. Это привело к снижению многими экономистами прогнозов по темпам восстановления европейской экономики, что, в свою очередь, повлияло на нефтяные цены.

Также необходимо отметить резкое падение курса турецкой лиры после увольнения главы ЦБ Турции, что привело к переоценке инвестиционных рисков для большинства валют развивающихся рынков.

Помимо этого, в последние дни существенно возросли риски усиления санкционного давления на Россию, что спровоцировало волну распродаж на рынке ОФЗ. По данным американских СМИ, о новых санкциях в отношении РФ может быть объявлено уже на этой неделе.

В ближайшее время давление на российский рубль, вероятно, сохранится. Если новые санкции затронут суверенный долг России, продажи ОФЗ иностранными инвесторами продолжатся, а вырученные деньги пойдут на валютный рынок.

Однако при таком сценарии Минфин РФ и Банк России наверняка предпримут шаги по стабилизации ситуации на рынке госдолга и курса рубля, что позволит избежать неконтролируемого и долговременного ослабления нацвалюты.

Скорее всего, в течение ближайшего месяца курс рубля будет находиться преимущественно в диапазоне 73,00−77,00 руб. за доллар», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 24 марта доллар поднимался к годовым максимумам около 77 рублей. Курс евро превысил 91 рубль.

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