Сеул, , 16:08 — REGNUM К 2028 году валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Южной Корее превысит отметку в $40 тыс. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института развития (KDI).

Известно, что отчёт экспертов составлен на основе анализа данных Организации экономического сотрудничества и развития и Банка Кореи.

По прогнозам представителей института, чтобы перейти от отметки в $30 тыс., зафиксированных в 2017 году, к $40 тыс. Южной Корее потребуется 11 лет. Однако таким странам, как США, Великобритании, Японии, Германии и Франции потребуется в среднем шесть лет.

Эксперты отмечают, что такая разница в сроках связана с более низкой конкурентоспособностью Южной Кореи по производительности труда, уровню занятости, привлечению прямых иностранных инвестиций и ряду других показателей.