Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Ещё 140 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 23 марта 2021 года подтвердили 147 носителей коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 81 557 случаев заражения.

За минувшие сутки вирус зафиксировали у жителей Екатеринбурга (70 человек), Артемовского, Ачитского городских округов, Березовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе решили обеспечить вакциной территории, которые могут попасть в зону паводка.

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