Москва, 24 марта, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Москве завершено расследование уголовного дела об убийстве трёхмесячной девочки, сообщили 24 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

В убийстве младенца обвиняется 29-летняя знакомая родителей погибшего. Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребёнка») направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Происшествие случилось 4 декабря 2020 года в одном из домов Новой Москвы. По версии следствия, женщина находилась в гостях, и когда мать ребёнка вышла в другую комнату, взяла его в руки и бросила с 13-го этажа. Мотивом преступления, как рассказала обвиняемая позднее во время следственных действий, стал конфликт с матерью девочки.

Женщина также сообщила следователям, что в тот момент у неё случилось обострение психического расстройства.

«Выводы проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь», — пояснили в СК.